Два внедорожника столкнулись на Большой Черемушкинской улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел в районе остановки "Улица Шверника". Как сообщают очевидцы, в результате столкновения два автомобиля вылетели на трамвайные пути. Сейчас на месте работают экстренные службы. Водителей предупредили, что движение транспорта в этом районе может быть ограниченно.

Кроме того, в департаменте сообщили, что из-за аварии трамваи № 26 и 38 задерживаются.

"Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – уведомили в пресс-службе столичного Дептранса.

В настоящий момент вместо трамваев работают автобусы – от метро "Профсоюзная" до метро "Тульская".

Ранее три автомобиля столкнулись на Дмитровском шоссе в районе дома 96, корпуса 1.

Кроме того, вечером 14 октября несколько автомобилей попали в ДТП в Лефортовском тоннеле. Авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца и тоже вызвала затруднения в движении. Однако они были устранены в кратчайшее время.

