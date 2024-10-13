Движение транспорта перекроют в центре столицы 12 и 13 октября

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13 октября, 23:50

Происшествия

Водитель легкового автомобиля погиб в результате ДТП на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель легкового автомобиля погиб в результате ДТП на 10 километре Ильинского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с частным автобусом "ЛиАЗ". В результате аварии водитель легкового автомобиля получил травмы не совместимые с жизнью.

Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, уточнили в ведомстве.

Ранее в ДТП на востоке Москвы погиб курьер. Авария произошла на улице Металлургов в районе дома 56. По предварительной информации, водитель автомобиля такси "Джили" столкнулся с курьером, который передвигался на электровелосипеде.

Накануне несколько автомобилей столкнулись на Московском скоростном диаметре в районе Окружного проезда. Авария произошла неподолеку от дома 27а.

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