Один человек погиб в результате ДТП с автобусом на Рублевском шоссе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль столкнулся с автобусом на Рублевском шоссе на западе Москвы. В результате аварии погиб один человек, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"На Рублевском шоссе, в районе дома 20, произошло столкновение двух транспортных средств", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля не смог справиться с управлением и столкнулся с автобусом. После случившегося мужчина погиб.

На месте произошедшего работают оперативные службы Москвы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее грузовой автомобиль "МАЗ" столкнулся с автобусом "ЛиАЗ" на трассе Волгоград – Астрахань. В результате ДТП погибли три человека, еще 17 получили травмы.

Предварительной причиной аварии стал выезд водителя бетономешалки на полосу встречного движения. По факту ДТП было заведено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

