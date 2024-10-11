Два человека погибли при столкновении автобусов в Татарстане

Фото: телеграм-канал "Происшествия Татарстан"

Два человека погибли при столкновении двух автобусов в Мензелинском районе Татарстана, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

Авария произошла на трассе М7 "Волга". По предварительным данным, водитель автобуса "КамАЗ" при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автобусом Yutong. В результате ДТП на месте скончались два пассажира "КамАЗа".

Предварительно, в ДТП пострадали 11 человек. Два человека погибли на месте, девять пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы, пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

В настоящее время обстоятельства ДТП уточняются. На месте работают автоинспекторы.

Ранее четыре человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Белгородской области. Еще 12 человек получили травмы средней и тяжелой степени тяжести. Согласно предварительным данным, рейсовый автобус Ford следовал по маршруту Белгород – Алексеевка, где столкнулся с грузовым автомобилем.

До этого один человек погиб в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе в станице Старокорсунской Кубани. При этом травмы получили 5 человек, в том числе 3 ребенка.