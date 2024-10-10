Грузовик опрокинулся на Юго-Восточной хорде в Москве

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Несколько автомобилей столкнулись на Юго-Восточной хорде в районе Перова, после чего произошло опрокидывание грузовика. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте аварии работают оперативные службы Москвы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В настоящее время движение в районе ДТП затруднено. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

Ранее один человек погиб в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе в станице Старокорсунской на Кубани. При этом травмы получили 5 человек, в том числе 3 ребенка. Кроме того, в результате ДТП произошло возгорание на 35 квадратных метрах.

Между тем шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на дороге Челябинск – Екатеринбург в Свердловской области. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса произошло возгорание последнего.

