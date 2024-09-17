Суд арестовал водителя каршеринга, сбившего детей в Северном Тушине

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд арестовал 20-летнего мужчину, сбившего на автомобиле каршеринга детей в Северном Тушине. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Сам мужчина не возражал против ареста и признал свою вину в содеянном. Он также объяснил, что хотел обогнать ехавшую впереди машину, поэтому перестроился в левую полосу. Однако после отвлекся на телефон, который держал в руке, и сбил детей.

Мужчина также заявил, что стаж его вождения составляет не более месяца.

Вечером 16 сентября на Планерной улице мужчина наехал на 13-летнего мальчика и 12-летнюю девочку, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате мальчик скончался на месте, а девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Изначально сообщалось, что водитель проехал на красный светофор.

Спустя время следователи предъявили 20-летнему водителю обвинение в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

