Сбивший насмерть трех человек в Ингушетии был пьян

Фото: телеграм-канал 06.mvd

Водитель, сбивший насмерть трех человек в Малгобекском районе Ингушетии, был в нетрезвом состоянии в момент ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Инцидент произошел вечером 15 сентября. По версии следствия, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля "УАЗ". Когда он ехал по трассе Малгобек – Инарки, то совершил наезд на двух молодых людей в возрасте 15 лет и на 58-летнего мужчину. Они находились рядом с припаркованной на обочине машиной. В результате все трое скончались от полученных травм.

Сейчас мужчина задержан. На него завели дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения". Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие уже направило в суд ходатайство об аресте водителя.

Ранее два человека пострадали и еще один погиб в результате аварии на западе Москвы. Инцидент произошел на 59-м километре внутренней стороны МКАД. Таксист за рулем "Москвича" не выдержал необходимую дистанцию и столкнулся с машинами Mazda и Mercedes.