Число пострадавших в ДТП с бензовозом и автобусом на Урале выросло до 10

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Число пострадавших в ДТП с бензовозом и рейсовым автобусом "ПАЗ" на трассе Екатеринбург – Тюмень в Свердловской области увеличилось до 10, сообщил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, двое из пострадавших – водители, а остальные – пассажиры автобуса. Горелых также уточнил, что водитель бензовоза имеет стаж вождения 33 года, при этом он привлекался 13 раз за нарушения ПДД.

"При опросе он (водитель бензовоза. – Прим. ред.) пояснил автоинспекторам, что его якобы ослепило солнце, в связи с чем не увидел, какой сигнал светофора горел. Сотрудники Госавтоинспекции составили на него три административных протокола за нарушение ПДД", – цитирует главу пресс-службы регионального ведомства ТАСС.

Авария произошла вечером 10 сентября. По предварительной версии, это случилось в 16:20 по местному времени на регулируемом светофорном перекрестке.

Следствие считает, что бензовоз нарушил правила, проехав перекресток на запрещающий сигнал и столкнувшись с автобусом, который ехал из Сухого Лога в Богданович. При этом в момент ДТП в салоне автобуса находились порядка 20 пассажиров и водитель.