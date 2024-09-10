8 человек пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом на Урале

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Восемь человек пострадали в ходе ДТП с бензовозом и рейсовым автобусом "ПАЗ" на трассе из Екатеринбурга в Тюмень в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительной версии, инцидент случился 10 сентября в 16:20 по местному времени на регулируемом светофорном перекрестке. По версии ведомства, бензовоз нарушил правила, проехав перекресток на запрещающий сигнал и столкнувшись с автобусом, который ехал из Сухого Лога в Богданович.

"В момент ДТП в салоне автобуса находились порядка 20 пассажиров и водитель", – уточнили в прокуратуре.

Ранее автобус перевернулся на трассе "Лена" в Алданском районе Якутии. После этого были госпитализированы 12 человек, четверо из них были в тяжелом состоянии. Всего травмы получили 29 человек из 32 пассажиров и водителя. Еще трое погибли.

