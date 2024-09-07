Мотоциклист и пешеход погибли в ДТП на юге Москвы

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Водитель мотоцикла и пешеход погибли в результате ДТП на улице Борисовские пруды в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на улице Борисовские пруды в районе дома 15 водитель мотоцикла "БМВ" не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения. Водитель от полученных травм скончался на месте", – указали в ГАИ.

В ведомстве подчеркнули, что в ДТП также пострадал пешеход, которого в тяжелом состоянии попытались реанимировать медики, однако он скончался в карете скорой помощи.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в районе Шелепихинской набережной произошла авария с участием Gelandewagen. Водитель не справился с управлением и наехал на строящийся подземный переход. Пострадавших нет.

Также на Преображенской площади в районе дома 7А водитель электробуса № 604 не справился с управлением и выехал с проезжей части. Пассажиры и сам водитель не пострадали.