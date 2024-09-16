Водитель насмерть сбил мальчика и травмировал девочку в Москве

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Водитель сбил двух детей на регулируемом пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта со ссылкой на Госавтоинспекцию и прокуратуру Москвы.

Инцидент произошел вечером 16 сентября на Планерной улице. 20-летний мужчина за рулем автомобиля каршеринга Toyota наехал на 13-летнего мальчика и 12-летнюю девочку, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. По предварительным данным, водитель проехал на красный светофор.

В результате мальчик скончался на месте происшествия, а девочка доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Как уточнила пресс-служба столичного СК, водителя задержали и в ближайшее время его привезут в подразделение ведомства для проведения следственных мероприятий.

"Следователями и криминалистами осматривается место происшествия, изымаются записи с камер видеонаблюдения, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели произошедшего", – сказано в сообщении.

На мужчину завели уголовное дело. Расследование, как уточнила пресс-служба прокуратуры, находится на контроле надзорного ведомства.

"Прокуратура Северо-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии. На месте работу правоохранительных органов координирует и. о. заместителя прокурора округа Валентин Туз", – добавили в прокуратуре.

Ранее два человека пострадали и еще один погиб в результате аварии на западе Москвы. Инцидент произошел на 59-м километре внутренней стороны МКАД. Таксист за рулем "Москвича" не выдержал необходимую дистанцию и столкнулся с машинами Mazda и Mercedes.