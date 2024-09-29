Один человек погиб в ДТП с автобусом на Кубани

Один человек погиб в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе в станице Старокорсунской на Кубани, передает пресс-служба ГУ МЧС россии по Краснодарскому краю.

При этом травмы получили 5 человек, в том числе 3 ребенка, уточнили в ведомстве.

Кроме того, в результате ДТП прозошло возгорание на 35 квадратных метрах. Сейчас на месте работают 35 специалистов и 9 единиц техники, добавили в министерстве.

В свою очередь, оперштаб Кубани сообщил, что на месте ЧП работает 12 бригад скорой помощи. Шестерых пострадавших с травмами и ожогами разной степени тяжести везут в стационары краевых медцентров. Троих детей с травмами средней тяжести – в детскую краевую больницу.

"Медики оказывают помощь на месте пострадавшим с травмами, не требующими госпитализации", – добавили в ведомстве.

Накануне шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на дороге Челябинск – Екатеринбург в Свердловской области. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса произошло возгорание последнего.

В момент возгорания людей в транспортном средстве не было. Пострадавшие были направлены в медицинское учреждение.