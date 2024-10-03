4 человека погибли и 12 пострадали в ДТП автобуса с грузовиком в Белгородской области

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4 человека погибли и 12 пострадали при столкновении грузовика с автобусом в районе села Великомихайловка Белгородской области. Об этом со ссылкой на ЕДДС Новооскольского городского округа сообщает РИА Новости.

"ДТП произошло на повороте села Великомихайловка, на данный момент 4 погибших и 12 пострадали. Семь человек уехали в городскую больницу №2 и один подросток уехал в белгородское детское отделение в городе Белгород", – сообщил собеседник агентства.

По его словам, все пострадавшие получили травмы средней и тяжелой степени тяжести. Согласно предварительным данным, рейсовый автобус Ford следовал по маршруту Белгород–Алексеевка, где и столкнулся с грузовым автомобилем.

Ранее смертельное ДТП произошло на 61-м километре внешней стороны МКАД. Водитель Toyota наехал на автомобиль такси Kia, стоящий в четвертой полосе после мелкого ДТП. От полученных травм пассажир Kia скончался на месте.

До этого на 19-м километре внутренней стороны МКАД водитель грузовика врезался в легковушку. В результате травмы разной степени тяжести получили водитель и двое пассажиров автомобиля.