Два легковых автомобиля столкнулись на 84-м километре МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На внутренней стороне 84-го километра МКАД столкнулись два легковых автомобиля. Одна из машин перевернулась, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте работают оперативные службы. В настоящее время информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется.

В результате происшествия движение в центр затруднено на 1 километр. Водителей просят выбирать пути объезда.

Другое ДТП ранее произошло на юге Москвы. Предварительно, водитель автобуса областного перевозчика не справился с управлением и столкнулся с автобусом на остановке. По последним данным, в результате аварии пострадали девять человек, включая двоих детей.