Девять человек пострадали при столкновении двух автобусов на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Девять человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении двух автобусов на юге Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.

Авария произошла на Каспийской улице в районе дома 31. По предварительным данным, водитель автобуса областного перевозчика не справился с управлением и столкнулся с автобусом автобус м87, стоящим на остановке.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших. Говорилось, что у них выявлены ушибы и открытые раны. СМИ со ссылкой на правоохранителей уточняет, что госпитализировали 9 человек. Еще двоих отправили на амбулаторное лечение.

По информации пресс-службы Мосгортранса, инцидент произошел 30 сентября примерно в 13:50. Никто из пассажиров автобуса компании не пострадал.