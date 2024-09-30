Минздрав сообщил о тяжелом состоянии трех пострадавших при ДТП в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал "Типичный Краснодар"

Состояние трех человек, пострадавших в результате столкновения грузовика и рейсового автобуса в Краснодарском крае, оценивается как тяжелое, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав России.

Авария на трассе в станице Старокорсунской на Кубани произошла 29 сентября. Водитель грузовика выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с междугородним автобусом. После ДТП на месте ЧП вспыхнул пожар на 35 квадратных метрах.

В результате аварии погиб водитель автобуса, 31 человек получил травмы. Большую часть раненых госпитализировали, остальным оказали медпомощь амбулаторно. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".