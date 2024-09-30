Фото: телеграм-канал "ГУ МВД России по Волгоградской области"

Грузовик столкнулся с рейсовым автобусом в Волгограде, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, ДТП произошло в 06:40 на пересечении улиц Гроссмана и Ополченской. В аварию попали грузовой автомобиль "МАН" и рейсовый автобус "ПАЗ", который курсировал по маршруту № 68.

В ведомстве добавили, что трое пострадавших обратились за медицинской помощью. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее ДТП с участием автобуса и грузовика произошло в Краснодарском крае. Они столкнулись вечером 29 сентября. Водитель грузовика выехал на встречную полосу, где врезался в автобус рейса Краснодар – Ставрополь.

По последним данным, в результате произошедшего погиб водитель автобуса, пострадал 31 человек. Большую часть раненых госпитализировали в больницу, остальным оказали медпомощь амбулаторно. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".