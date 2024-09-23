В Краснодаре легковой автомобиль сбил трех человек

Фото: телеграм-канал Readovka

В Краснодаре три человека получили травмы после наезда автомобиля Kia, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в телеграм-канале.

По данным ведомства, среди пострадавших пешеходов – 14-летняя девушка, 51-летняя и 42-летняя женщины. Последняя получила тяжелые травмы ног. Кроме того, в аварии пострадала 35-летняя пассажирка Kia. Все пострадавшие были госпитализированы.

В краевом МВД уточнили, что водитель автомобиля, двигаясь по полосе общественного транспорта, пытался избежать столкновения со встречной машиной, в результате чего выехал на тротуар.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение по неосторожности средней тяжести вреда здоровью").

Ранее в Смоленске иномарка сбила четверых пешеходов. Водитель 2002 года рождения не справился с управлением и наехал на людей на тротуаре. В результате ДТП были госпитализированы женщина 1982 года рождения, а также двое мужчин и женщина, 2006, 2007 и 2005 годов рождения.