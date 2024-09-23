Иномарка сбила 4 пешеходов в Смоленске

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ДТП с четырьмя пешеходами и иномаркой произошло в Смоленске, пишет пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла 23 сентября в 15:20 возле дома 20 на улице Кирова. Сотрудники правоохранительных органов установили, что за рулем Volkswagen был водитель 2002 года рождения. Он не справился с управлением и наехал на людей на тротуаре.

В результате ДТП были госпитализированы женщина 1982 года рождения, а также двое мужчин и женщина, 2006, 2007 и 2005 годов рождения.

Ранее ДТП с восьмью автомобилями произошло на въезде в Новокузнецк на Байдаевском мосту 20 сентября. Водитель грузовика выехал на встречную полосу, что и стало причиной крупной аварии, заявили правоохранители. В результате ДТП никто не пострадал.

