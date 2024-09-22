Два грузовика столкнулись на внутренней стороне 10-го км МКАД

Два грузовых автомобиля столкнулись и опрокинулись на внутренней стороне 10-го километра МКАД. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На внутренней стороне 10-го км МКАД (в районе съезда 11) столкнулись два грузовых автомобиля. На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.

В ведомстве предупредили, что движение в районе ДТП затруднено и осуществляется по одной полосе. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Информация о пострадавших в аварии уточняется.

Ранее ДТП с участием 8 автомобилей произошло при въезде в Новокузнецк. По предварительной версии, водитель "КамАЗа" двигался со стороны Притомского поселка, но не смог соблюсти дистанцию до авто, идущего впереди него. Никто из участников аварии не пострадал.

До этого в Санкт-Петербурге водитель Kia, поворачивая налево, врезался во встречный Volvo. После этого иномарка вылетела на тротуар, где столкнулась с курьером. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии.