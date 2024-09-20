Восемь авто столкнулись на мосту при въезде в Новокузнецк

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Кузбасса"

ДТП с участием 8 автомобилей произошло на Байдаевском мосту, при въезде в Новокузнецк. Об этом пишет пресс-служба Госавтоинспекции Кемеровской области.

По предварительной версии, водитель "КамАЗа" двигался со стороны Притомского поселка, но не смог соблюсти дистанцию до авто, идущего впереди него. В результате грузовик выехал на встречную полосу, где врезался в "Ладу Гранту", из-за чего легковое авто попало в ограждение и столкнулось со встречной "Газелью". Затем произошли столкновения еще 5 авто, которые ехали перед "КамАЗом".

Никто из участников аварии не пострадал, прибывшие сотрудники ГАИ уже смогли восстановить движение, заключили в пресс-службе.

Ранее ДТП произошло в Санкт-Петербурге, когда водитель Kia, поворачивая налево, врезался со встречным Volvo. После этого встречная иномарка вылетела на тротуар, где столкнулась с курьером. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии. Также пострадала витрина магазина.

