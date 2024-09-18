Суд отложил вынесение приговора сбившему 9 пешеходов в Благовещенске

Фото: СУ СК России по Амурской области

Благовещенский районный суд отложил вынесение приговора водителю, сбившему девять пешеходов. Об этом сообщается в группе объединенной пресс-службы судов Амурской области в соцсети "ВКонтакте".

Как указала пресс-служба, у суда, находящегося в совещательной комнате, возникли вопросы к подсудимому, которые могут повлиять на вынесение судебного решения. В связи с этим возобновлено судебное следствие. Рассмотрение дела продолжится 19 сентября.

ДТП случилось в Благовещенске 14 июня. Нетрезвый водитель превысил скорость, не справился с управлением и выехал с проезжей части на тротуар, где врезался в пешеходов. Пять человек погибли, еще четверо получили травмы.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело, а сотрудники региональной прокуратуры организовали проверку.

Позже суд арестовал водителя. В ходе судебного заседания он признал свою вину. Также он раскаялся перед родственниками жертв аварии и заявил, что считает справедливым максимальное наказание, которое предусматривает вменяемая ему статья.