Сбивший пешеходов в Благовещенске водитель раскаялся перед близкими погибших в суде

Фото: телеграм-канал "Благовещенский городской суд Амурской области"

Обвиняемый в ДТП в Благовещенске, которое привело к гибели пятерых человек, раскаялся в суде перед родственниками жертв аварии.

Водитель подчеркнул, что считает справедливым максимальное наказание, которое предусматривает вменяемая ему статья.

"Очень сожалею, страшное злодеяние совершил. Наверное, уже мне с этим жить все время, и бедные родители будут с этим жить. Что я могу сказать им? Они меня проклинают, и я бы делал то же самое. Пусть хотя бы простят в душе, хотя бы в душе. Я буду молиться за них и за их ангелов, которые ушли", – цитирует обвиняемого ТАСС.

Мужчина рассказал, что в день трагедии он работал с четырех часов утра. Ближе к полудню он почувствовал усталость, поэтому согласился выпить со своим приятелем. Однако обвиняемый подчеркнул, что случившееся после его решения сесть за руль в нетрезвом состоянии не может быть чем-либо оправдано.

Смертельная авария произошла в пятницу, 14 июня. Нетрезвый водитель превысил разрешенную скорость, не справился с управлением и выехал на тротуар с проезжей части, врезавшись в находившихся там пешеходов. Это произошло на въезде в город со стороны села Чигири.

В больницу было оперативно доставлено семь пострадавших. Трое пешеходов, среди которых оказалось двое детей, погибли на месте. По данным СМИ, уже ночью в медучреждении ушли из жизни еще два человека.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Сотрудники региональной прокуратуры организовали проверку.

Суд принял решение об аресте водителя. Он будет находиться под стражей в течение двух месяцев, до 14 августа. В ходе заседания мужчина признал свою вину.