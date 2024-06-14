Минздрав региона: три человека, включая двоих детей, погибли в ДТП в Благовещенске

Фото: телеграм-канал "ДПС контроль Благовещенск"

По предварительной информации, три человека, среди которых двое детей, погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса в Благовещенске. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минздрав Амурской области.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в настоящее время на месте аварии, произошедшей на улице Василенко, работают восемь бригад скорой помощи. Шесть из них – из Благовещенска, еще две – из Чигирей.

Медики рассказали, что пострадавших оперативно доставляют в Амурскую областную клиническую больницу. Сотрудники медучреждения мобилизованы и готовы к оказанию всей необходимой помощи пострадавшим. По данным оперативных служб, в результате ДТП были госпитализированы семь человек.

Между тем в правоохранительных органах сообщили, что сбивший людей водитель значительно превысил разрешенную скорость движения, из-за чего не справился с управлением. Собеседник агентства уточнил, что машина ехала со скоростью не менее 100 километров в час при допустимых в черте города 60.

Машина на высокой скорости вылетела с проезжей части на тротуар и сбила пешеходов. В момент аварии на тротуаре находилось не менее девяти человек. Свидетели ДТП предположили, что водитель мог быть пьян.

В СМИ, сославшись на оперативные службы, сообщили, что водитель минивэна жив. В результате случившегося мужчина получил незначительные травмы и остается на месте происшествия.

