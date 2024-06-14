СК возбудил уголовное дело по факту ДТП в Благовещенске

Фото: телеграм-канал "ДПС контроль Благовещенск"

Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Благовещенске. Об этом сообщает СК РФ в телеграм-канале.

Происшествие будут расследовать по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

ДТП произошло в 20:00 по местному времени (14:00 по московскому) 14 июня. Нетрезвый водитель не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов на въезде в город со стороны села Чигири.

В результате аварии погибли три человека, среди которых – двое детей. Мэр Благовещенска Олег Имамеев уточнил, что жертвами стали два мальчика 14–15 лет и женщина 49 лет. Еще шестеро человек пострадали. Из них трое детей находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии. Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил свои соболезнования семьям погибших.

В оперативных службах указали, что водитель жив, но получил незначительные травмы. Прокуратура Амурской области организовала проверку по факту ДТП.

