Сбившего пешеходов в Благовещенске водителя задержали с признаками опьянения

Фото: телеграм-канал "ДПС контроль Благовещенск"

Водителя, сбившего пешеходов на тротуаре в Благовещенске, задержали с признаками алкогольного опьянения. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в отношении него будет возбуждено уголовное дело.

Он также уточнил в своем телеграм-канале, что на тротуаре в момент ДТП находились дети. Губернатор подчеркнул, что в результате аварии несколько человек погибли. В связи с этим Орлов выразил соболезнования их родственникам.

Сейчас, как он заявил, на место происшествия уже выехали 8 бригад скорой. Всех пострадавших, по его словам, доставят в Амурскую областную клиническую больницу, где их уже ожидают врачи для оказания необходимой медпомощи.

"Уверен, виновник понесет заслуженное наказание", – подытожил губернатор.

Мужчина на высокой скорости вылетел с проезжей части на тротуар и сбил пешеходов 14 июня примерно в 20:00 (14:00 по московскому времени) на улице Василенко перед поворотом на улицу Воронкова. В результате, по предварительным данным, три человека, среди которых двое детей, погибли.

В оперативных службах заявили, что водитель минивэна жив, он получил незначительные травмы. Прокуратура Амурской области организовала проверку по факту ДТП.

