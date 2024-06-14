Сбившему пешеходов в Благовещенске водителю грозит до 15 лет колонии

Фото: телеграм-канал "Следком"

Задержанный водитель минивэна, сбивший пешеходов на тротуаре в Благовещенске, может быть приговорен к лишению свободы на срок до 15 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства отметил, что мужчина был направлен на медицинское освидетельствование.

Он уточнил, что, если специалисты установят, что в момент ДТП он был пьян, правоохранительные органы получат все основания для возбуждения уголовного дела по статье УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

"Уже установлено, что в ДТП погибли три человека", – напомнил он.

Чуть позже в телеграм-канале полиции Амурской области была опубликована информация об окончании медицинского освидетельствования. Результаты процедуры показали, что в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП.

14 июня в 20:00 по местному времени (14:00 по московскому) на въезде в город со стороны села Чигири водитель легковушки превысил разрешенную скорость движения и не справился с управлением. Он выехал на тротуар, где в этот момент находились пешеходы.

В результате ДТП были госпитализированы семь человек, еще трое погибли. Среди них было двое детей.

Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования семьям погибших. Он также рассказал, что сбившего пешеходов водителя задержали в нетрезвом виде. В оперативных службах указали, что он жив, но получил незначительные травмы.

