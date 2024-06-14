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14 июня, 16:06

Происшествия

СК опубликовал кадры с места ДТП в Благовещенске

Видео:телеграм-канал "Следком"

Следственный комитет в своем телеграм-канале опубликовал кадры с места аварии в Благовещенске. ДТП произошло в 20:00 по местному времени (14:00 по московскому). Нетрезвый водитель не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов на въезде в город со стороны села Чигири.

Минздрав Амурской области сообщал, что в результате ДТП погибли три человека, среди которых – двое детей. Мэр Благовещенска Олег Имамеев уточнил, что среди погибших два мальчика 14–15 лет и женщина 49 лет. Еще шесть человек пострадали. Из них трое детей находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии.

Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил свои соболезнования семьям погибших.

В оперативных службах указали, что водитель жив, он получил незначительные травмы. Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии.

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