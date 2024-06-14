14 июня, 16:06Происшествия
СК опубликовал кадры с места ДТП в Благовещенске
Минздрав Амурской области сообщал, что в результате ДТП погибли три человека, среди которых – двое детей. Мэр Благовещенска Олег Имамеев уточнил, что среди погибших два мальчика 14–15 лет и женщина 49 лет. Еще шесть человек пострадали. Из них трое детей находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии.
Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил свои соболезнования семьям погибших.
В оперативных службах указали, что водитель жив, он получил незначительные травмы. Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии.