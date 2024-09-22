Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 22:06

Происшествия

Девять россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции

Фото: AP Photo/Can Ozer

Девять российских туристов пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Анкаре.

Они получили легкие травмы, им оказали первую помощь в больницах Невшехира. При этом госпитализация им не потребовалась.

22 сентября микроавтобус с туристами попал в аварию в турецкой провинции Невшехир. Они возвращались в Анталью после поездки в Каппадокию.

Транспортное средство перевернулось после того, как водитель потерял управление на дождливой трассе. В результате ДТП пострадали 18 человек: 15 иностранных туристов, водители и гид.

Новости мира: автобус вылетел с моста в Алматинской области Казахстана

Читайте также


происшествияза рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика