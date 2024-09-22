Девять россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции

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Девять российских туристов пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Анкаре.

Они получили легкие травмы, им оказали первую помощь в больницах Невшехира. При этом госпитализация им не потребовалась.

22 сентября микроавтобус с туристами попал в аварию в турецкой провинции Невшехир. Они возвращались в Анталью после поездки в Каппадокию.

Транспортное средство перевернулось после того, как водитель потерял управление на дождливой трассе. В результате ДТП пострадали 18 человек: 15 иностранных туристов, водители и гид.