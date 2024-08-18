Фото: телеграм-канал "МВД Беларуси"

Двое россиян госпитализированы после ДТП с российским автобусом в Белоруссии. Об этом сообщил РИА Новости советник посольства РФ в Минске Алексей Маскалев.

Он уточнил, что пострадали мужчина и женщина. Сейчас граждан РФ привезли в больницу в Дзержинске, у них диагностированы закрытые переломы.

Автобус, следовавший по маршруту Москва – Брест, попал в аварию в Дзержинском районе Белоруссии утром 18 августа. По информации белорусского МВД, водитель не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил наезд на придорожные деревья.

В салоне находились 2 водителя и 46 пассажиров. В результате пострадали три человека.

