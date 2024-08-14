Одна из пострадавших в результате наезда на пешеходов в Калининграде умерла в больнице

Фото: телеграм-канал "МВД 39"

Одна из пострадавших после наезда автомобиля на пешеходов в Калининграде умерла в больнице, сообщает пресс-служба областного УМВД. Речь идет о жительнице Хабаровска 1973 года рождения.

ДТП произошло накануне вечером на улице Черняховского. 33-летний водитель автомобиля Mercedes сперва выехал на встречную полосу, а затем на тротуар, где наехал на пешеходов.

Всего в результате ДТП пострадали пять человек, четыре из которых госпитализировали. Еще один человек от медицинской помощи отказался.

Автомобиль изъяли, после чего в салоне обнаружили шприц с неустановленной бесцветной жидкостью внутри. Водителя доставили в отдел полиции. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Виновнику произошедшего может грозить лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

По данным прокуратуры Калининградской области, водитель автомобиля находился в состоянии наркотического опьянения.

Ранее во Владимире автомобиль без водителя сбил детей в возрасте 7–8 лет, которые находились на тротуаре. В результате ЧП в больницу для осмотра были доставлены семеро детей.