Один человек погиб и 18 пострадали в ДТП с микроавтобусом в Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Один человек стал жертвой ДТП с микроавтобусом в Нижегородской области, еще 18 человек пострадали, среди них один ребенок. О происшествии сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС РФ.

"На 549-ом километре автомобильной дороги федерального значения М-12 "Восток" столкнулись два грузовика и микроавтобус", – говорится в публикации.

В результате аварии скончался водитель грузовой машины.

Ранее после ДТП с 12 автомобилями под Владивостоком в больницу был госпитализирован один ребенок. Водитель Freightliner не выдержал дистанцию до впереди движущегося автомобиля и совершил столкновение с 11 машинами.

До этого авария произошла на Кубани. Уголовное дело возбуждено из-за столкновения легковушки, грузовика и микроавтобуса под Армавиром. Пострадали в результате аварии 14 человек.

