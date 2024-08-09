Четыре человека пострадали в ДТП на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Четыре человека пострадали в результате аварии на Каширском шоссе в районе дома 45 на юге Москвы, передает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, ДТП произошло в 07:30 по московскому времени. Такси JAC столкнулось с рейсовым автобусом, остановившимся на остановке.

Среди пострадавших – водитель такси и три его пассажира, в том числе 14-летний подросток. Ребенок получил несколько травм различной степени тяжести, его доставили в больницу.

При этом в автобусе никто не пострадал. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее после ДТП с 12 автомобилями под Владивостоком в больницу был госпитализирован один ребенок. Водитель Freightliner не выдержал дистанцию до впереди движущегося автомобиля и совершил столкновение с 11 машинами.

До этого ДТП произошло на Кубани. Уголовное дело возбуждено из-за столкновения легковушки, грузовика и микроавтобуса под Армавиром. Пострадали в результате аварии 14 человек. Всего в микроавтобусе находились 17 человек, а в машине – пять человек.