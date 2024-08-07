Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с фурой и автобусом под Волгоградом

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Один человек погиб в аварии с фурой и автобусом под Волгоградом, еще 16 человек, в том числе трое детей, пострадали. О происшествии сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД.

Около 04:16 грузовик IVECO столкнулся с автобусом, который следовал из Астрахани в Москву, уточнили правоохранители.

"В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался", – говорится в публикации.

Ранее ДТП с микроавтобусом произошло на Кубани. Уголовное дело возбуждено из-за столкновения легковушки, грузовика и микроавтобуса под Армавиром.

В оперштабе Краснодарского края сообщили о смерти двух человек, один из которых – ребенок. Пострадали в результате аварии 14 человек. Всего в микроавтобусе находились 17 человек, а в машине – пять человек.

