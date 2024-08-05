Один человек погиб в ДТП на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Женщина 1940 года рождения стала жертвой ДТП на Ташкентской улице в Москве. Столичная Госавтоинспекция сообщила о случившемся в своем телеграм-канале.

"В районе дома 25 водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по дворовой территории, при повороте налево совершил наезд на женщину-пешехода", – уточняется в публикации.

Пострадавшая скончалась на месте. Специалисты Госавтоинспекции совместно со следователями намерены выяснить все детали происшествия.

Ранее автомобиль такси и грузовик столкнулись на юго-востоке Москвы. Авария произошла на Волгоградском проспекте. Таксист врезался в грузовик при повороте направо. В результате пострадала 32-летняя женщина – пассажирка такси.

