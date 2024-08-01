Один человек погиб в результате столкновения автомобилей в Балашихе

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Четыре грузовых и один легковой автомобили столкнулись на 27-ом километре трассы М7 в Балашихе. В результате аварии погиб один человек, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Подмосковья.

Ведомство уточнило, что мужчина скончался на месте происшествия из-за полученных травм. Кроме того, при ДТП пострадали три человека, их госпитализировали.

Балашихинская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств аварии и ход проверки, проводимой по данному факту.

Ранее в ДТП с шестью автомобилями в Ульяновской области погиб один человек, еще 11 человек пострадали. В аварии на трассе в Цильнинском районе травмы получили жители Ульяновской, Московской областей и Татарстана.

Кроме того, среди пострадавших трое детей. Отмечалось, что все они находятся в состоянии средней степени тяжести и получают лечение в Ульяновской детской областной и Большенагаткинской районной больницах.

