01 августа, 16:11Происшествия
Один человек погиб в результате столкновения автомобилей в Балашихе
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Четыре грузовых и один легковой автомобили столкнулись на 27-ом километре трассы М7 в Балашихе. В результате аварии погиб один человек, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Подмосковья.
Ведомство уточнило, что мужчина скончался на месте происшествия из-за полученных травм. Кроме того, при ДТП пострадали три человека, их госпитализировали.
Балашихинская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств аварии и ход проверки, проводимой по данному факту.
Ранее в ДТП с шестью автомобилями в Ульяновской области погиб один человек, еще 11 человек пострадали. В аварии на трассе в Цильнинском районе травмы получили жители Ульяновской, Московской областей и Татарстана.
Кроме того, среди пострадавших трое детей. Отмечалось, что все они находятся в состоянии средней степени тяжести и получают лечение в Ульяновской детской областной и Большенагаткинской районной больницах.
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