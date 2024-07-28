Один человек погиб в массовом ДТП в Ульяновской области

Фото: телеграм-канал "Ульяновская полиция"

Один человек погиб в ДТП с шестью автомобилями в Ульяновской области. Число пострадавших выросло до 11 человек, заявил глава региона Алексей Русских в телеграм-канале.

По последним данным, в аварии на трассе в Цильнинском районе пострадали жители Ульяновской, Московской областей и Татарстана. Одна женщина погибла. Русских выразил соболезнования ее родным и близким.

Также, указал глава региона, среди пострадавших трое детей. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести и получают лечение в Ульяновской детской областной и Большенагаткинской районной больницах. Остальные пострадавшие доставлены в областной центр специализированных видов медицинской помощи.

Ранее три человека погибли и три ребенка пострадали в ДТП с минивэном и грузовиком на трассе Кемерово – Новокузнецк. Предварительно, 25-летний водитель минивэна Toyota Noah, перевозивший шесть пассажиров, не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди грузовика Shacman и столкнулся с ним. В результате аварии погиб он сам, а также 37-летняя женщина и 13-летняя девочка. Травмы различной тяжести получили трое детей в возрасте 6, 9 и 15 лет. Их госпитализировали.