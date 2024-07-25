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Новости

25 июля, 23:15

Происшествия

Турецкий мотоциклист стал виновником аварии, в которой погибла блогер МотоТаня

Турецкий мотоциклист стал виновником аварии, в которой погибла блогер МотоТаня

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Турецкому блогеру Онуру Обуту, виновному в гибели россиянки Татьяны Озолиной, известной в Сети под ником МотоТаня, может грозить до шести лет заключения. Его будут судить по статье "Убийство по неосторожности".

Вечером 22 июля девушка погибла во время аварии на турецкой дороге из Измира в Бодрум – блогер врезался в ее мотоцикл. На данный момент мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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