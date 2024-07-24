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24 июля, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": момент взрыва Toyota Land Cruiser в Москве попал на видео

"Безопасный город": момент взрыва Toyota Land Cruiser в Москве попал на видео

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Момент взрыва Toyota Land Cruiser на Синявинской улице в Москве попал на видео. На кадрах видно, как после взрыва со стороны пассажирского сиденья выбегает женщина и подходит к мужчине, который сидел за рулем.

Сам водитель после происшествия находился в сознании и оказывал себе первую помощь. Он снял рубашку и начал перевязывать ноги. Кроме того, на помощь к внедорожнику подбежали свидетели, оказавшиеся неподалеку. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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