Обвал моста в Бурятии ограничил доступ в 20 населенных пунктов

Фото: телеграм-канал "Правительство Бурятии"

Обвал моста в Тункинском районе Республики Бурятия ограничил доступ в 5 поселков данного муниципалитета и во все населенные пункты Окинского района (15 населенных пунктов). Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.

На территории данных районов ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Для устранения последствий задействовано 20 самосвалов, два фронтальных погрузчика и один экскаватор. Работы будут вестись на протяжении всей ночи, ориентировочное время восстановления – 15 часов.

Для туристов, которые направляются на курорт "Нилова Пустынь", организовали пункты временного размещения, подвоз воды и горячее питание, добавили в правительстве.

Ранее 11 человек погибли в результате обрушения автодорожного моста в северо-западной провинции Китая Шэньси. Предварительно, инцидент произошел из-за проливных дождей. Спасателям удалось обнаружить пять автомобилей, упавших в реку.

Позже СМИ сообщили, что более 30 человек пропали без вести после обрушения моста. Кроме того, еще около 20 транспортных средств числятся пропавшими.