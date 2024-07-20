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20 июля, 08:18

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CCTV: более 30 человек пропали после обрушения моста на северо-западе Китая

Более 30 человек пропали без вести после обрушения моста на северо-западе Китая

Фото: x.com/Mario Nawfal

Свыше 30 человек пропали без вести после обрушения автодорожного моста в северо-западной китайской провинции Шэньси. Об этом сообщает CCTV.

Как указало СМИ, еще около 20 транспортных средств числятся пропавшими. Спасательные работы продолжаются.

Об обрушении моста стало известно утром 20 июля. В результате инцидента погибли 11 человек. Спасатели смогли найти пять машин, упавших в реку. Предварительно, причиной обрушения стали проливные дожди.

До этого сухогруз врезался в несудоходный пролет Ростовского подъемного железнодорожного моста. ЧП произошло из-за отказа управления у судна. Никто не пострадал. Мост также не получил повреждений и продолжил функционировать в штатном режиме.

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