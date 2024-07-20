20 июля, 07:14Происшествия
Одиннадцать человек погибли при обрушении моста на северо-западе Китая
Фото: 123RF/nitinut380
Одиннадцать человек погибли в результате обрушения автодорожного моста в северо-западной провинции Китая Шэньси. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Предварительно, обрушение части моста произошло из-за проливных дождей. Спасателям удалось обнаружить пять автомобилей, упавших в реку. В данный момент спасательные работы продолжаются.
В конце мая сухогруз врезался в несудоходный пролет Ростовского подъемного железнодорожного моста. Инцидент произошел из-за отказа управления у судна. В результате происшествия никто не пострадал.
Через некоторое время сухогруз отбуксировали к причалу и путь для других судов оказался открыт. Сам мост при этом не получил повреждений и продолжил работу в штатном режиме.