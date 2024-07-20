Одиннадцать человек погибли при обрушении моста на северо-западе Китая

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Одиннадцать человек погибли в результате обрушения автодорожного моста в северо-западной провинции Китая Шэньси. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Предварительно, обрушение части моста произошло из-за проливных дождей. Спасателям удалось обнаружить пять автомобилей, упавших в реку. В данный момент спасательные работы продолжаются.

В конце мая сухогруз врезался в несудоходный пролет Ростовского подъемного железнодорожного моста. Инцидент произошел из-за отказа управления у судна. В результате происшествия никто не пострадал.

Через некоторое время сухогруз отбуксировали к причалу и путь для других судов оказался открыт. Сам мост при этом не получил повреждений и продолжил работу в штатном режиме.