СК завел дело после опрокидывания катера с людьми в реке Амур в Хабаровске

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Следователи завели уголовное дело после опрокидывания катера с людьми в реке Амур в Хабаровске. Об этом заявила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Дело возбудили по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Как сообщили следователи, тела трех человек до сих пор не нашли, однако спасатели продолжают их поиски. Место происшествия уже было осмотрено. Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку по факту произошедшего.

Ночью 7 июля стало известно о затонувшем в Хабаровске катере "Амур", который перевернулся около моста через реку Амур. Всего в катере находилось пять человек, двоим из них – мужчине и женщине – удалось самостоятельно выплыть на берег. Остается неизвестной судьба судоводителя и двух женщин.

Согласно предварительным данным, люди в катере находились без спасательных жилетов. Кроме того, в МЧС уточнили, что из-за подъема уровня воды при прохождении паводка на реке плавает много бревен и коряг, местами усилилось течение, водовороты.

