Поезда начали ходить по направлению Москва – Минск после обрушения путепровода в Вязьме

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Движение поездов открыли по направлению Москва – Минск после обрушения Панинского моста в Вязьме Смоленской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.

"В самое ближайшее время железнодорожное сообщение будет полностью возобновлено. Смоляне от всей души благодарят путейцев и работников всех служб за самоотверженный труд", – написал он.

В Московской железной дороге уточнили, что движение поездов через Вязьму открыли по одному пути на перегоне Семлево – Вязьма. Первый поезд прошел в 20:10.

Все пассажирские поезда следуют по обычным маршрутам.

"Работы по укладке второго главного пути на поврежденном из-за обрушения автомобильного моста участке также завершены. В настоящее время железнодорожники ведут монтаж контактной сети", – говорится в телеграм-канале магистрали.

На период работ движение поездов на участке Семлево – Вязьма организовали в реверсивном режиме по одному пути.

Ранее Анохин уточнял, что специалисты убрали уже 1 800 тонн бетонных конструкций.



Панинский путепровод рухнул вечером 8 апреля. В момент обрушения на мосту находились два автомобиля.

В результате произошедшего погибла женщина. Всего пострадали шесть человек, пятерых из них госпитализировали.

Из-за ЧП повреждения получили и сети газоснабжения. В результате газа лишились 69 юридических лиц и около 8,8 тысячи жителей.

По факту обрушения следователи завели уголовное дело.

