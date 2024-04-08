Медики эвакуируют в Москву троих пострадавших при обрушении моста в Смоленской области

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Специалисты приняли решение об эвакуации в Москву троих пострадавших при обрушении Панинского моста в Вязьме Смоленской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.

"Медики эвакуируют четверых пострадавших при обрушении автомобильного моста в Вяземском районе Смоленской области", – отмечается в сообщении.

Ведомство уточнило, что специалисты доставят троих из них на лечение в федеральные центры Минздрава в столицу, еще одного направят в Смоленскую областную клиническую больницу.

Панинский путепровод обрушился вечером 8 апреля. Предварительно, в этот момент на мосту находились два автомобиля.

В результате случившегося погибла одна женщина. Всего травмы получили шесть человек, пятерых из которых госпитализировали.

Министерство ЖКХ, энергетики и тарифной политики региона сообщило, что в результате ЧП получили повреждения сети газоснабжения. Газа лишились 69 юридических лиц и около 8,8 тысячи жителей.

На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Правоохранители проводят осмотр, изымают необходимую документацию, назначают экспертизы и допрашивают очевидцев.

