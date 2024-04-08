Ряд поездов проследует в обход из-за обрушения моста в Вязьме

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Поезда дальнего следования будут ходить в обход на время восстановительных работ на месте обрушения Панинского путепровода в Вязьме Смоленской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги.

Так, движение поменяют поезда № 56 Гомель – Москва, № 55 Москва – Гомель, № 2 Минск – Москва, № 1 Москва – Минск, № 30 Калининград – Москва, № 29 Москва – Калининград, № 3 Москва – Брест, № 8 Брест – Москва, № 28 Брест – Москва, № 27 Москва – Брест, № 141 Архангельск – Смоленск.

Пассажиры этих поездов могут сесть на них в Москве, Смоленске и далее по маршруту.

Для пассажиров "Ласточек" № 744, 732 Смоленск – Москва, № 718 Минск – Москва, № 721 Москва – Минск, № 735 Москва – Смоленск организовали компенсационные автобусы, которые будут ходить между станциями Семлево и Вязьма.

"Вернуть или переоформить проездные документы на указанные поезда можно без дополнительных сборов и плат", – говорится в сообщении.

Панинский путепровод обрушился вечером 8 апреля. Предварительно, в этот момент на мосту находились два автомобиля.

В результате случившегося погибла одна женщина. Всего травмы получили шесть человек, пятерых из которых госпитализировали.

Министерство ЖКХ, энергетики и тарифной политики региона сообщило, что в результате ЧП получили повреждения сети газоснабжения. Газа лишились 69 юридических лиц и около 8,8 тысячи жителей.

На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Правоохранители проводят осмотр, изымают необходимую документацию, назначают экспертизы и допрашивают очевидцев.

