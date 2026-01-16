Форма поиска по сайту

16 января, 18:25

Шоу-бизнес

Ксения Собчак резко высказалась о 5-звездочном отеле в Париже

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Журналистка Ксения Собчак осталась недовольна пятизвездочным отелем в Париже. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Собчак остановилась в отеле Hôtel de Crillon. Она пожаловалась, что номер оказался слишком маленьким, и сравнила его с комнатой в собственном доме. При этом, несмотря на стильный дизайн, внутри не оказалось вытяжки и кондиционера.

"Жлобство <...>. 148 вариантов душа – сверху, отсюда, еще какие-нибудь струи, но ни одного нормального полноценного душа", – добавила телеведущая.

Ранее суд Москвы взыскал с Собчак долг по коммунальным платежам. При этом сумма задолженности журналистки не уточнялась. Всего на ее имя от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы было подано четыре иска.

