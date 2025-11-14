Форма поиска по сайту

14 ноября, 11:25

Шоу-бизнес

Суд Москвы взыскал с Собчак долг по коммунальным платежам

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Суд в Москве взыскал долг по коммунальным платежам с журналистки Ксении Собчак по иску Фонда капитального ремонта многоквартирных домов столицы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Исковое заявление Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворено", – говорится в сообщении.

При этом сумма задолженности журналистки не уточняется.

Ранее Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал в суд 3 иска к Собчак и потребовал выплатить долг по коммунальным платежам. Иски были поданы 25 сентября.

Позже суд удовлетворил иски о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. При этом размер взысканной задолженности тоже не сообщался.

