15 октября, 17:01

Шоу-бизнес

Актриса Эвелина Бледанс заявила, что не знает об иске за долги по коммунальным платежам

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала, что ничего не слышала об иске со стороны АО "Мосводоканал" якобы за долги по оплате коммунальных платежей.

"Как интересно", – сказала Бледанс в беседе с телеканалом "360".

Она также спросила, где можно посмотреть информацию об этом.

Ранее компания "Мосэнергосбыт" направила иск, в котором потребовала взыскать с юмориста Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов) более 500 тысяч рублей. Артист не оплачивал счета за потребленную электроэнергию в доме в подмосковной деревне Грязи. Чуть позже шоумен погасил долг.

