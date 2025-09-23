Форма поиска по сайту

23 сентября, 14:15

Шоу-бизнес

Максим Галкин погасил задолженность в 500 тыс рублей за электроэнергию

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) погасил задолженность в 500 тысяч рублей за электроэнергию в своем доме в деревне Грязь. Долг образовался на основе показаний счетчиков, снятых в апреле.

В июне он превысил 432 тысячи рублей. В августе Мосэнергосбыт подал иск в Черемушкинский суд и направил уведомление об ограничении подачи электричества. 15 сентября долг был полностью погашен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

