Максим Галкин погасил задолженность в 500 тыс рублей за электроэнергию

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) погасил задолженность в 500 тысяч рублей за электроэнергию в своем доме в деревне Грязь. Долг образовался на основе показаний счетчиков, снятых в апреле.

В июне он превысил 432 тысячи рублей. В августе Мосэнергосбыт подал иск в Черемушкинский суд и направил уведомление об ограничении подачи электричества. 15 сентября долг был полностью погашен.

